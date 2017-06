Mazzolari e Milani: due profeti scomodi

“Don Mazzolari e don Milani sono due presbiteri di famiglie dall’origine e dal profilo culturale tanto diverse: colta e borghese, cittadina, quella di don Milani, un convertito rigoroso e senza compromessi; contadina, che si manteneva con il duro lavoro dei campi, quella di don Primo Mazzolari, definito da San Giovanni XXIII: “Tromba dello Spirito Santo della Bassa Padana””.

Così il vescovo emerito di Lugano, monsignor Pier Giacomo Grampa, alla vigilia del pellegrinaggio che papa Francesco compirà martedì sui luoghi di don Milani e don Mazzolari, traccia un profilo di questi due preti, voci scomode nella vita ecclesiale e sociale italiana dello scorso secolo. “Diversi anche i cammini di formazione di don Lorenzo che entrò in Seminario ventenne a Firenze dopo studi classici ed artistici a Milano, mentre don Primo entrò nel Seminario di Cremona a undici anni, seguendo la strada più tradizionale.

(don Mazzolari)

Diversi pure i tempi della loro esperienza sacerdotale: l’uno, nato nel 1890, che conobbe i momenti duri della repressione antimodernista ed attraversò il periodo delle due guerre mondiali, mentre l’altro, nato nel 1923, conobbe piuttosto le agitate acque della seconda guerra e del secondo dopo guerra, vivendo il momento del cosiddetto “miracolo” italiano, di rinascita del paese dopo il regime fascista.

(don Milani)

Diverse anche le Chiese di riferimento: la Cremona del vescovo Geremia Bonomelli e la Firenze del card. Ermenegildo Florit. Eppure due figure dal profilo così diverso vengono associate da papa Francesco in una visita che le accomuna, perché seppur con storie differenti e per strade, che non mi risulta si siano mai incontrate, sono oggi sentite come due voci profetiche per coraggio, originalità di ministero, esperienze innovative, testimonianze rigorose, sofferte e fedeli”, continua mons. Grampa che ripercorre le visioni profetiche in campo educativo, ecclesiale e di dottrina sociale dei due sacerdoti. (…)

Il programma del viaggio del Papa:

Martedì prossimo, 20 giugno, papa Francesco si recherà a Bozzolo (provincia di Mantova e diocesi di Cremona) e a Barbiana (provincia e diocesi di Firenze), per pregare sulle tombe di don Primo Mazzolari e di don Lorenzo Milani. La visita, che si svolgerà in forma privata e non ufficiale avrà il seguente svolgimento, come riferisce la Sala Stampa della Santa Sede: Alle 7.30, decollo in elicottero dall’eliporto Vaticano; alle 9, Atterraggio nel campo sportivo di Bozzolo (Mantova), dove il Santo Padre sarà accolto da mons. Antonio Napolioni, Vescovo di Cremona e dal Sindaco di Bozzolo. Nella parrocchia di San Pietro, papa Francesco pregherà sulla tomba di Don Primo Mazzolari (1890-1959): il Santo Padre terrà un discorso commemorativo ai fedeli presenti in chiesa. Alle 10.30, decollo dal campo sportivo di Bozzolo; alle 11.15, atterraggio nello spiazzo sottostante alla chiesa di Barbiana, dove il Papa sarà accolto dal card. Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, e dal Sindaco di Vicchio (Firenze). Visita in privato nel Cimitero, e preghiera sulla tomba di Don Lorenzo Milani (1923-1967), in occasione del 50° anniversario della sua morte nella chiesa: incontro con i discepoli di don Milani ancora viventi e breve visita nella canonica nel giardino adiacente: il Santo Padre tiene un discorso commemorativo, alla presenza dei discepoli, di un gruppo di sacerdoti della Diocesi e di alcuni ragazzi ospiti di case-famiglia (in totale 200 persone circa). Alle 12.30, partenza in elicottero da Barbiana; alle 13.15, rientro in Vaticano. Diretta su TV2000.

