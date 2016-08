"Per me non sei uno scarto, sei un figlio"

Oggi il Papa ha tenuto l‘udienza generale in Piazza San Pietro svolgendo la sua catechesi sul brano evangelico di Matteo sull’emorroissa guarita da Gesù, una donna “che spicca per la sua fede e il suo coraggio (Mt 9,20-22). “Passando in mezzo alla folla – afferma il papa - si avvicina alle spalle di Gesù per toccare il lembo del suo mantello. «Diceva infatti tra sé: Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò salvata» (v. 21). Quanta fede, eh? Quanta fede aveva, questa donna! Ragiona così perché è animata da tanta fede, di tanta speranza e, con un tocco di furbizia, realizza quanto ha nel cuore.

Era una donna scartata dalla società. E’ importante considerare questa condizione – di scartata – per capire il suo stato d’animo: lei sente che Gesù può liberarla dalla malattia e dallo stato di emarginazione e di indegnità in cui da anni si trova. In una parola: sa, sente che Gesù può salvarla”.

“Questo caso fa riflettere su come la donna sia spesso percepita e rappresentata. Tutti siamo messi in guardia, anche le comunità cristiane, da visioni della femminilità inficiate da pregiudizi e sospetti lesivi della sua intangibile dignità.

Nell’incontro con Cristo si apre per tutti, uomini e donne di ogni luogo e di ogni tempo, la via della liberazione e della salvezza”.

"Il Vangelo di Matteo dice che quando la donna toccò il mantello di Gesù, Egli «si voltò» e «la vide» (v. 22), e quindi le rivolse la parola. Come dicevamo, a causa del suo stato di esclusione, la donna ha agito di nascosto, alle spalle di Gesù, era un po’ timorosa, per non essere vista, perché era una scartata. Gesù invece la vede e il suo sguardo non è di rimprovero, non dice: 'Vattene via, tu sei una scartata!', come se dicesse: 'Tu sei una lebbrosa: vattene via!', no? Non rimprovera. Ma lo sguardo di Gesù è di misericordia e tenerezza. Egli sa che cosa è avvenuto e cerca l’incontro personale con lei, quello che in fondo la donna stessa desiderava. Questo significa che Gesù non solo la accoglie, ma la ritiene degna di tale incontro al punto di farle dono della sua parola e della sua attenzione".

A braccio poi il Pontefice ha aggiunto: “E per ogni persona scartata, ma quante volte ci sentiamo interiormente scartati per i nostri peccati, ne abbiamo fatte tante, ne abbiamo fatte tante … E il Signore ci dice: ‘Coraggio! Vieni! Per me tu non sei uno scartato, una scartata. Coraggio, figlia. Tu sei un figlio, una figlia’. E questo è il momento della grazia, è il momento del perdono, è il momento dell’inclusione nella vita di Gesù, nella vita della Chiesa. E' il momento della misericordia.

Oggi, a tutti noi, peccatori, che siamo grandi peccatori o piccoli peccatori, ma tutti lo siamo, eh?, a tutti il Signore ci dice: ‘Coraggio, vieni! Noi sei più scartato, non sei più scartata: io ti perdono, io ti abbraccio’. Così è la misericordia di Dio. Dobbiamo avere coraggio e andare da lui, chiedere perdono per i nostri peccati e andare avanti”.

A braccio prosegue: “E quest’ultimo è importante: uno scartato sempre agisce di nascosto qualche volta o tutta la vita: pensiamo ai lebbrosi di quei tempi, ai senzatetto di oggi … pensiamo ai peccatori, eh?, a noi peccatori: sempre facciamo qualcosa di nascosto, come … abbiamo la necessità di fare qualcosa di nascosto e ci vergogniamo di quello che siamo. E lui ci libera da questo, Gesù ci libera e ci fa andare in piedi: ‘Alzati, vieni. In piedi’. Come Dio ci ha creati: Dio ci ha creati in piedi, non umiliati. In piedi”.

(Red/Radio Vaticana)