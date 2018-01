Messa in una zona abitata da migranti

Papa Francesco prima di lasciare il Cile, ha celebrato una Messa a Iquique, capitale della regione Tarapacà, nel nord del Paese ai piedi delle Ande, in onore di Nuestra Señora del Carmen, Madre e Regina del Cile, in presenza della statua della “Virgen de Tirana”, oggetto di grande devozione popolare in tutto il Nord del Paese, trasportata per l’occasione dall’omonimo santuario.

Ad attendere il Pontefice fedeli di diverse etnie, riconoscibili dai loro costumi tradizionali che si differenziano per i colori sgargianti e i particolari ornamenti. Con i loro strumenti, le loro danze e il loro canto hanno accompagnato tutta la Messa celebrata su un grande palco adornato da fiori e simboli indigeni in legno.

"Iquique - ha affermato Bergoglio - è una zona di immigrati che ci ricorda la grandezza di uomini e donne; di famiglie intere che, davanti alle avversità, non si danno per vinte e si fanno strada in cerca di vita. Essi – specialmente quelli che devono lasciare la loro terra perché non hanno il minimo necessario per vivere – sono icone della Santa Famiglia, che dovette attraversare deserti per poter continuare a vivere". Questa terra, ha continuato il Papa, è terra di sogni, ma facciamo in modo che continui a essere anche terra di ospitalità. Ospitalità festosa, perché sappiamo bene che non c’è gioia cristiana quando si chiudono le porte; non c’è gioia cristiana quando si fa sentire agli altri che sono di troppo o che tra di noi non c’è posto per loro".

(Red)