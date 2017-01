Migranti, il Papa: difendere e aiutare i minori

Nella Giornata mondiale dei migranti e dei rifugiati, Francesco lancia un messaggio contro la violenze sui minori costretti a fuggire dai loro Paesi. In Piazza San Pietro 300 migranti per l'Angelus.

“Lo sfruttamento senza scrupoli fa molto male ai bambini trattati come merce e resi schiavi. Dio benedica quelli che li liberano. I bambini costretti alla fuga, specialmente se sono soli, sono i più indifesi e vulnerabili. Preghiamo per loro e aiutiamoli”. Così Papa Francesco ha salutato e ringraziato chi aiuta i migranti all’Angelus, ricordando la Giornata mondiale per migranti e rifugiati che si celebra appunto oggi.

E in Piazza San Pietro c’erano 300 persone, ospiti dei Centri accoglienza di Castelnuovo di Porto (Roma) e di Mondo Migliore (Rocca di Papa) all’Angelus del Papa, insieme agli operatori della cooperativa Auxilium. Migranti con i loro bambini, ragazzi e ragazze arrivati in Italia dalla Siria, dall’Afghanistan, dall’Eritrea, dalla Nigeria, dal Sudan, dal Gambia e da tantissimi altri Paesi del mondo. Tutti con il desiderio di ringraziare Papa Francesco per la sua continua attenzione e misericordia verso milioni di persone che sono costrette a fuggire dai loro Paesi a causa della guerra, delle persecuzioni, della miseria.

Altre vittime innocenti

Ma la Giornata mondiale per i migranti e i rifugiati è segnata dalla morte di altre vittime innocenti. Nel Mar Mediterraneo è avvenuta un'altra strage nella giornata di sabato: è naufragato un barcone a circa 30 miglia a Nord delle coste libiche. Ancora non si hanno notizie certe: fino a ora sono stati recuperati otto cadaveri e quattro superstiti hanno riferito che a bordo dell'imbarcazione vi erano 107 persone.