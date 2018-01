Missionari ticinesi in volo per Haiti

Nicole e Nicola sono partiti questa mattina alla volta di Haiti, dove i tre cooperanti svolgeranno per lameno un anno il loro mandato missionario. Insieme collaboreranno ed opereranno per cercare di dare un futuro migliore a un popolo ancora troppo segnato da povertà e distruzione. Un progetto di cooperazione volto a migliorare l’istruzione scolastica. Con loro c'è anche Francisco che è partito nel mese di novembre, e sono stati scelti in collaborazione con la Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana (CMSI) per avviare il progetto che mira a formare gli insegnanti nella diocesi di Anse à Veau-Miragoane ad Haiti.

La CMSI è un organismo ecclesiale di collaborazione missionaria tra le chiese, nato nella Svizzera italiana per decisione dei Vescovi svizzeri, nel 1977. Svolge il suo servizio a favore della missione ad gentes per incarico dei vescovi di Lugano e di Coira.

(Red)