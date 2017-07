Morto Navarro Valls, la "voce" di Wojtyla

È morto questo pomeriggio, dopo una lunga malattia, Joaquìn Navarro Valls, l'indimenticabile portavoce di San Giovanni Paolo II. Medico psichiatra e poi giornalista era nato in Spagna 80 anni fa. Per ventidue anni, Navarro Valls è stato la "voce" di Giovanni Paolo II. A questo ruolo fu chiamato nel dicembre del 1984. Per tutto il periodo del suo incarico ha affiancato l'azione del pontefice, col quale ebbe un rapporto strettissimo, che ha cambiato il corso della storia anche tramite il proprio impatto sull'opinione pubblica come fenomeno mediatico globale.

Nel 1984, Wojtyla lo strappò al quotidiano ABC, di cui era corrispondente in Italia. "Ma come si fa dire di no a un Papa?" ricordò in seguito lo stesso Navarro, che è stato il trait-d'union con la stampa per gran parte del pontificato di Giovanni Paolo II. Ha svolto un ruolo fondamentale negli ultimi sei mesi del pontificato, quando la sua competenza di medico si è rivelata importante per comunicare alla stampa le condizioni di salute del Papa.

Fu anche presidente della stampa estera in Italia.

Navarro Valls nacque a Cartagena, in Castiglia, il 16 novembre 1936. Studiò presso l'università di Granada, ottenendo una laurea in Medicina e Chirurgia nel 1961. Altre lauree ad honorem gli sono arrivate nel corso degli anni, così come riconoscimenti in Giornalismo e in Scienze delle Comunicazioni, nonché un master ad Harvard in psicologia.

Poliglotta, appassionato di sport, fece parte dell'Opus Dei da quando, da ragazzo, incontrò il fondatore Escrivar de Balaguer. Un incontro che risultò decisivo per la sua vita.