Musulmani in Ticino: una prima fotografia

Per la prima volta alcune comunità musulmane in Ticino si raccontano pubblicamente. Ne parliamo con il prof. Alberto Palese, autore di un fascicolo sul tema.

di Cristina Vonzun

Per la prima volta alcune comunità musulmane in Ticino si raccontano pubblicamente e insieme. Una novità per la Svizzera italiana che si realizza grazie all’Istituto ReTe (Istituto Religioni e Teologia) della Facoltà di teologia di Lugano (FTL) e alla rivista culturale “Cenobio”.

I contenuti del fascicolo monografico della rivista saranno presentati martedì 6 giugno, alle 18, in un incontro pubblico alla Facoltà di teologia di Lugano. Ne parliamo con il prof. Alberto Palese, curatore del fascicolo monografico della rivista dedicato al tema “L’islam nella Svizzera italiana” che sarà presentato martedì 6 giugno, alle 18, in un incontro aperto al pubblico alla Facoltà di teologia di Lugano. La rivista raccoglie le voci di tre comunità islamiche in Ticino, affiancate a interventi di autorevoli esperti.

(l'interno della moschea di Viganello)

Prof. Palese, come nasce questa pubblicazione?

La pubblicazione è successiva all’iniziativa dell’ agosto 2016 tenutasi alla Facoltà di teologia di Lugano sotto il patrocinio dell’Istituto ReTe, che ha visto per due giorni alcuni esperti di islam e studiosi incontrarsi con rappresentanti di alcune comunità musulmane in Ticino (N.d.R.: a cui il Giornale del Popolo ha dedicato due contributi a firma di Claudio Mésoniat – vedi link sottoi). Il fascicolo nasce su iniziativa di Pietro Montorfani, direttore della rivista Cenobio, che ha partecipato all’incontro di agosto e ad una successiva tavola rotonda con le comunità musulmane in Ticino. Il fatto che una voce culturale ticinese abbia capito il valore di questa esperienza di dialogo, ha generato questo significativo passo.

Qual è lo scopo?

L’idea è di far crescere il dialogo e l’apertura tra le comunità.

Che realtà di islam c’è in Ticino, almeno per quanto riguarda i tre gruppi musulmani che hanno interagito con la pubblicazione?

I musulmani in Ticino sono il 3% della popolazione, ma di loro al massimo un 20% frequenta le moschee, anche se durante il mese del Ramadan e in occasione delle feste islamiche annuali, la percentuale raddoppia. Hanno partecipato alla nostra pubblicazione tre rappresentanti di altrettante comunità: l’imam Samir Radouan Jelassi della Lega dei musulmani in Ticino, che è composta da sunniti; l’imam Luan Afmataj del centro culturale turco-islamico di Lugano e l’imam Seyed Ali Hosseini, del centro culturale Imam Ali, che è sciita. Le tre voci raccolte mostrano gruppi islamici molto differenziati che smentiscono nella loro stessa essenza l’idea di un islam blocco monolitico e di un “islam ticinese”. Non esiste una tale realtà di islam. Da parte di queste voci è stato espresso il desiderio di approfondire i contatti tra le rispettive comunità islamiche e di mettersi in rete. Siamo agli inizi di un lavoro di incontro. Ho visto molta discrezione nell’apparire e nel descriversi da parte delle comunità islamiche. Da parte nostra abbiamo cercato di aprire una via di dialogo libero e disinteressato, ma che richiede alle comunità una volontà di apertura.