Nei lager portò la carità cristiana

Aderente alla grande associazione laicale cattolica, attivissimo nella San Vincenzo, quindi alpino e infine anche figura di spicco della resistenza milanese, Teresio Olivelli, morto a soli 29 anni, nel campo di concentramento di Hersbruck, è stato beatificato ieri nella sua diocesi di Vigevano.

Una testimonianza, la sua, caratterizzata dalla passione per l’uomo che lo porta a battersi per le ingiustizie, facendosi carico del prossimo prima sui banchi di scuola, tra i poveri della sua città, poi tra i soldati sul fronte e infine nel campo di concentramento dove, a causa dei suoi ripetuti gesti di carità verso i compagni, viene ucciso a colpi di percosse.

Teresio nasce il 7 gennaio 1916 a Bellagio (Como); nel 1926 la famiglia Olivelli si trasferisce definitivamente in provincia di Pavia, dove il giovane consegue la maturità classica, si iscrive all'Azione Cattolica Italiana ed entra a far parte della Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli, dove svolge un'intensa attività caritativa. Dopo il liceo si iscrive alla Facoltà di giurisprudenza; questi anni segnano il periodo della scelta consapevole e testimoniata del Cristo come maestro di verità e lampada che illumina la vita. Il 22 maggio 1940 viene chiamato a Roma presso l'Istituto Nazionale di Cultura nell'Ufficio Studi e Legislazione. Inizia una stagione di intenso impegno socio-culturale, caratterizzato dallo sforzo incessante di inserirsi criticamente all’interno del fascismo, con l’obiettivo di costruire una società migliore, con la forza delle idee ispirate alla fede cristiana.

Allo scoppio della guerra il suo pensiero è sempre rivolto agli ultimi e agli umili. È l’amore per i fratelli più esposti al rischio che determina la sua decisione di partire sul fronte russo dove viene arruolato come sottotenente della Tridentina e si impegna a portare Cristo in quelle trincee di morte e disperazione. Durante la tragica ritirata finale, Teresio si ferma a soccorrere eroicamente i feriti. In tanti, rientrati in Italia, diranno di essere vivi grazie a lui.

Dopo la caduta del fascismo, si schiera al fianco della Resistenza cattolica con chi sogna libertà, giustizia e pace. Olivelli diventa presto oggetto dell’odio dei nazifascisti a causa dell’opera di evangelizzazione e di moralizzazione che svolge mediante l’attività editoriale del giornale clandestino “Il Ribelle”. Egli non si lascia mai contaminare dall’ideologia, ma si sforza continuamente di evangelizzare, ponendo i valori cristiani e morali al primo posto.

Arrestato a Milano il 27 aprile 1944 è condotto al carcere di S. Vittore, poi a Fossoli, Bolzano e infine Flossenburg ed Hersabruck. Nei luoghi di prigionia la carità di Teresio raggiunge il momento supremo. Egli riesce a portare nei lager la fiamma dell’amore evangelico, della bontà, della speranza. La sua opera di assistenza, la sua abnegazione, i suoi interventi presso le SS sono innumerevoli e volti a sostenere i più fragili fino a quando gli viene inflitto il colpo letale. Un giovane ucraino viene brutalmente pestato dal kapò: Teresio si lancia in un estremo gesto di difesa della vittima, facendo da scudo con il proprio corpo alle percosse. Il kapò, irritato per questo ennesimo gesto di carità cristiana, lo colpisce con un calcio al ventre, che lo condurrà alla morte dopo qualche giorno, il 17 gennaio 1945.

(S.G.)