«Non dobbiamo far tacere i giovani»

Francesco nell’omelia per la Domenica delle Palme esorta i ragazzi a gridare la gioia suscitata da Gesù senza cadere nel silenzio imposto dal mondo corrotto.

di Silvia Guggiari

Gesù fa il suo ingresso a Gerusalemme dal monte degli Ulivi tra la folla che lo acclama: è il preludio festoso della Pasqua, compimento del mistero della morte e della Risurrezione di Cristo. Il Papa ha presieduto ieri mattina la liturgia solenne aperta dalla processione e dalla benedizione delle palme e degli ulivi, prima ai piedi dell’Obelisco poi sul Sagrato della Basilica in una piazza San Pietro assolata e gremita di fedeli di tutto il mondo e soprattutto di giovani, che celebrano la 33.ma Giornata Mondiale della Gioventù a livello diocesano.

Partendo proprio dal trionfale ingresso di Gesù, Francesco - che ha indossato paramenti donati dai rifugiati del Pakistan - ha invitato nell’omelia a riflettere sulla Liturgia di questa domenica che unisce «gioia e festa» di popolo, al «sapore amaro e doloroso» del racconto della Passione. In questa narrazione si mettono a nudo «sentimenti e contraddizioni» che spesso appartengono a «uomini e donne di oggi»: «capaci di amare molto… e anche di odiare – e molto –; capaci di sacrifici valorosi e anche di saper “lavarcene le mani” al momento opportuno; capaci di fedeltà ma anche di grandi abbandoni e tradimenti. E si vede chiaramente in tutta la narrazione evangelica che la gioia suscitata da Gesù è per alcuni motivo di fastidio e di irritazione».

