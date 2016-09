"Non esiste un dio di guerra"

Francesco è arrivato attorno alle 11 ad Assisi in occasione della conclusione dell’evento interreligioso che vede riuniti nella città umbra oltre 500 leader religiosi e personalità del mondo politico e culturale mondiale. L’evento “Sete di Pace” è organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio a 30 anni dallo storico incontro di San Giovanni Paolo II con i leader delle religioni.

Ma già queta mattina, nella predica della Messa che ha celebrato a Santa Marta, il Papa ha parlato di Assisi: "Non esiste un dio di guerra". "Oggi uomini e donne di tutte le religioni saremo ad Assisi non per uno spettacolo, ma semplicemente a pregare per la pace". Il Papa, che appena arrivato ad Assisi è stato accolto dai leader di alcune comunità religiose, per poi recarsi a pranzo con un gruppo di migranti fuggiti dalle guerre, questa mattina ha espresso un pensiero proprio rivolto a chi è vittima di una violenza bellica o ideologica.

"Di fronte a questo - ha detto Francesco - non possono esserci divisioni di fede. Non basta ringraziare Dio perché magari la guerra non ci tocca. Si', ringraziamo per questo ma pensiamo anche agli altri. Noi la guerra non la vediamo. E ci spaventiamo per qualche atto di terrorismo ma questo non ha niente a che fare con quello che succede in quei Paesi, in quelle terre dove giorno e notte le bombe cadono e cadono e uccidono bambini, anziani, uomini, donne.

Pensiamo oggi non solo alle bombe, ai morti, ai feriti ma anche alla gente alla quale non può arrivare l'aiuto umanitario per mangiare. Non possono arrivare le medicine. Sono affamati, ammalati! Perché le bombe impediscono questo. E, mentre noi oggi preghiamo, sarebbe bello che ognuno di noi senta vergogna. Vergogna di questo: che gli umani, i nostri fratelli, siano capaci di fare questo. Oggi giornata di preghiera, di penitenza, di pianto per la pace; giornata per sentire il grido del povero. Questo grido - ha concluso il Papa - che ci apre il cuore alla misericordia, all'amore e ci salva dall'egoismo".

Dopo il pranzo con i migranti, nel pomeriggio Francesco parteciperà ad un momento di preghiera con i rappresentanti cristiani, mentre in contemporanea in altri luoghi, ogni gruppo religioso troverà a vivere il suo momento di preghiera. Alle 17 invece ci sarà un incontro comune con discorsi tenuti dai diversi leader e la conclusione di Francesco.

(Red)