Nucleare, "Un passo indietro nella storia"

"A me sembra che abbiamo fatto un passo indietro nella storia e si ritorna a quella che durante la Guerra Fredda era una competizione tra chi ha le armi più potenti per cercare di avere più influenza sulla situazione internazionale": sono le parole di Silvano Maria Tomasi, del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, a proposito del nuovo piano nucleare degli Stati Uniti che rilancia l'arsenale atomico americano con lo sviluppo di testate a potenza ridotta.

"La corsa agli armamenti ricomincia - afferma mons. Tomasi in un'intervista a Vatican News - ed è veramente un passo che disturba profondamente la situazione attuale. Da una parte si cominciano a reinvestire enormi capitali nelle armi invece che nei servizi sociali che sono necessari alle persone che hanno bisogno di curare la propria salute o di mangiare o di svilupparsi; e dall'altra creiamo una tensione nuova, che non era necessaria, tra potenze nucleari. Quindi in questo momento siamo arrivati a una situazione che non promette molto di buono".

(Ats/Red)