Oggi nell'inserto di Catholica

In questo inserto di fine estate di Catholica presentiamo la figura e la profonda fede dell’alpinista altoatesina Tamara Lunger, che lo scorso febbraio ha rinunciato per pochi metri alla vetta del Nanga Parabat al fine di permettere l’impresa al suo compagno di cordata.

Dal Meeting di Rimini giunge invece la testimonianza di un’esperienza di certo singolare: carceri senza carcerieri in Brasile, in cui i prigionieri detengono la chiave della propria cella. Non può mancare infine la pagina dedicata al pellegrinaggio diocesano a Lourdes che si conclude oggi.

(Red)