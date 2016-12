Oggi nell'inserto di Catholica

La testimonianza di don ANgelo Treccani, missionario ticinese in Venezuela, il Natale dei rifugiati e dei volontari ticinesi impiegati nelle parrocchie e altro ancora.

L’inserto natalizio di Catholica apre con la testimonianza di don Angelo Treccani, missionario ticinese che da anni vive e opera in Venezuela. Con il diacono permanente Marcel Mattana parliamo del Natale dei rifugiati e dei generosi volontari ticinesi impegnati nelle parrocchie accanto ai profughi. Infine, la lunga e bella intervista a padre Raniero Cantalamessa, predicatore degli esercizi spirituali di Avvento al Papa e alla Curia Romana, che invita ognuno di noi a far nascere Gesù non solo nel presepe ma anche nei nostri cuori.

(Red)