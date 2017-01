Oggi nell'inserto di Catholica

Padre Bosco Suresh Kumar, missionario del Pime, la settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani, una testimonianza su Padre Scalfi e molto altro.

Il personaggio del giorno è padre Bosco Suresh Kumar, missionario del Pime di origini indiane, che a Manaus presta servizio proprio nelle carceri dove a Capodanno si è consumata la terribile rivolta che provocato almeno sessanta vittime. L’inserto prosegue con un articolo dedicato alla settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani, che si svolgerà dal 18 al 25 gennaio e che vedrà per la prima volta i cristiani luterani e cattolici commemorare congiuntamente l’inizio della Riforma. Inoltre, un’altra preziosa testimonianza su Padre Scalfi, deceduto da poco.La terza pagina dell’inserto è invece occupata da un estratto dell’intervista che Padre Antonio Spadaro, direttore della rivista Civiltà cattolica, ha fatto a Martin Scorsese in occasione dell’uscita della pellicola – da lui stesso definita il “film di tutta una vita” – “Silence”, da giovedì scorso anche nelle sale cinematografiche ticinesi. L’inserto si chiude con un ricordo di don Ezio Lozza, deceduto l’11 gennaio, “parroco generoso, testimone del Vangelo e di carità”. Buona lettura!