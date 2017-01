Oggi nell'inserto di Catholica

Papa Francesco ha incontrato il 12 gennaio don Alessandro Pronzato, il prete scrittore residente da anni in Ticino a Porza. Don Alessandro ci racconta i retroscena del lungo colloquio con il Papa. Marco Gallo (foto), il giovane studente liceale della Brianza andato in Cielo a 17 anni: i suoi scritti sono usciti in un libro dal titolo “Marco Gallo, anche i sassi si sarebbero messi a saltare”. A 100 dall’ordinazione episcopale di monsignor Bacciarini, il punto sulla causa di beatificazione. A Riva San Vitale tutto è pronto per festeggiare l’ottocentesimo del Beato Manfredo: due pubblicazioni presentano il ritratto dell’eremita. Buona lettura!