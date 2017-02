Oggi nell'inserto di Catholica

L’inserto di Catholica della settimana apre con la testimonianza di Suor Olga Rua che in Sicilia accoglie, educa e forma migranti minori non accompagnati e che domenica terrà un incontro a Lugano, al Centro S. Giuseppe. Nell’apertura della seconda pagina invece, un’intervista a don Willy Volonté ci guida alla scoperta del ricco percorso annuale proposto dalla pastorale familiare diocesana. Presentiamo inoltre il pellegrinaggio che si svolgerà dal 27 luglio al 5 agosto e che porterà i partecipanti, partiti dal Ticino, suoi luoghi della vita di San Nicolao della Flüe. In terza pagina diamo infine spazio a una lunga ed interessante intervista al nuovo preposto generale dei Gesuiti, il venezuelano Sosa. Buona lettura.