Oggi nell'inserto di Catholica

Storie di cristiani in fuga dall'Isis raccontate nel nuovo libro di Nello Scavo.

L’inserto di Catholica della settimana apre con il ritratto di Michael Novak realizzato da Rocco Buttiglione. Filosofo statunitense, testimone cristiano attento al concetto di libertà, Novak è deceduto il 17 febbraio scorso. Una bella intervista poi agli organizzatori della Settimana intensiva di studi alla Facoltà di Teologia che, in occasione del 500° anniversario, era incentrata sulla Riforma protestante e sulla centralità di Dio. Il reporter di guerra Nello Scavo presenta il suo ultimo libro che tratta delle nuove forme di persecuzione. Infine, presentiamo l’esposizione della via Crucis in terracotta realizzata dalla ticinese Rosita Peverelli che sarà possibile visitare da venerdì prossimo al centro San Giuseppe di Lugano.

