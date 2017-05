Oggi nell'inserto di Catholica

L’inserto di Catholica di questa settimana apre con la testimonianza di François Xavier Nguyen Van Thuân, imprigionato dal Viet Kong dal 1975 dal 1988 a causa della sua predicazione e dichiarato venerabile lo scorso 4 maggio. Un servizio è dedicato alla celebrazione del decimo anniversario dell’associazione AMTIBU, che sostiene molteplici attività per il Centre Jeunes Kamenge in Burundi. Infine, una pagina è dedicata alla presenza delle Clarisse in Ticino, che 25 anni fa vedevano la fondazione del loro primo monastero su terra ticinese. Tra i contributi, la testimonianza dell’Abbadessa della comunità di Cademario.

