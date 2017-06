Oggi nell'inserto di Catholica

L’inserto di Catholica di questa settimana apre con la storia di padre Modesto Paris, sacerdote italiano morto di SLA pochi giorni fa. Padre Modesto sino alla fine ha scelto di vivere, anzi di celebrare il valore della vita, arrivando a rifiutare la sedazione. Un ampio contributo è dedicato poi all’aggiornamento del progetto diocesano ad Haiti che si impegna a formare gli educatori e i docenti. Mauro Clerici, presidente della CMSI, ci spiega quanto fatto in questi mesi, delle prime partenze previste per l’autunno e della raccolta fondi svolta in Ticino. Infine, in occasione della visita di papa Francesco di martedì prossimo, un’intera pagina è dedicata a don Primo Mazzolari e don Lorenzo Milani. Buona lettura.