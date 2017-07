Oggi nell'inserto di Catholica

Joaquin Navarro Valls non fu solo il portavoce di San Giovanni Paolo II: ne fu consigliere e amico. Con il papa polacco Navarro condivise le grandi tappe di un Pontificato che si intrecciava ogni giorno con la storia. L’inserto lo ricorda in occasione della scomparsa. Don Giuseppe Grampa, fratello di Pier Giacomo, vescovo emerito di Lugano, presenta da vicino il nuovo arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, “un uomo normale”. In occasione dei 600 anni dalla nascita di Nicolao della Flüe arriva in italiano pubblicata in un numero monografico della rivista “Arte e storia”, la bella biografia storica curata da Kathrin Benz Morisoli sulla vita del Santo patrono della Svizzera. Buona lettura.