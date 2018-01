Oggi nell'inserto di Catholica

In questo primo inserto dell'anno raccontiamo la storia di un capo tribù sioux e della sua conversione al cattolicesimo. Degli operatori pastorali uccisi in questo 2017 appena trascorso scriviamo invece nell'articolo dedicato al rapporto dell'Agenzia missionaria Fides. Una lunga intervista a mons. Viganò sulla trasformazione della comunicazione in Vaticano chiude infine le pagine, arricchite anche da due racconti di esperienze di Chiesa locale: il Gruppo Santa Lucia che offre a ciechi e ipovedenti la possibilità di attività spirituali e il gruppo di ticinesi appena tornato dal raduno europeo di Taizé.