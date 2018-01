Oggi nell'inserto di Catholica

È dedicato in gran parte all’imminente viaggio in Cile e Perù di papa Francesco l’inserto di Catholica di questa settimana. Ad aprirlo, la storia del missionario di origine ginevrina, padre Xavier Arbex, che nella sua missione sulle Ande peruviane riceverà la visita privata del Papa. Vi è anche la voce di suor Nadia Gianolli, missionaria di Mendrisio, che opera in una parrocchia a 75 km da Lima. Inoltre, una bella intervista a Mons. Antoine Camilleri, Segretario per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato del Vaticano, che ci presenta la missione di Bergoglio nel suo sesto viaggio Apostolico in America Latina. Infine, presentiamo la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si svolgerà in gran parte del mondo dal 18 al 25 gennaio. Buona lettura.