Oggi nell'inserto di Catholica

È lo spirito olimpionico ad aprire l’inserto di Catholica di questa settimana. Raccontiamo infatti la storia di Yuna Kim, 28 anni, medaglia d’oro nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Vancouver (Canada, 2010) e medaglia d’argento in quelle di Sochi, (Russia, 2014) e più volte campionessa del mondo. Yuna in Corea oggi è una star, un modello per tantissimi giovani, nella sua vita Yuna ha unito la grazia del pattinaggio alla grazia di aver scoperto Gesù Cristo. Una bella pagina è dedicata alla campagna di Sacrificio Quaresimale, iniziata come ogni anno nel Mercoledì delle Ceneri e dedicata al Cambiamento. Scopriremo i progetti, gli appuntamenti e i dettagli di questa importantissima sfida per il mondo contemporaneo. Infine, il prof. Manfred Hauke, professore della Facoltà di Teologia, presenta la Settimana Intensiva che si svolgerà dal 19 al 26 febbraio e avrà come tema “Quale teologia per il XXI secolo?”.