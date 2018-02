Oggi nell'inserto di Catholica

“Fai parte anche tu del cambiamento” è il tema della Campagna ecumenica di Sacrificio Quaresimale. Su di esso si è svolto un convegno giovedì scorso a Berna a cui hanno partecipato diversi ospiti. Abbiamo intervistato due di loro per capire concretamente cos’è il cambiamento a cui tutti siamo invitati a partecipare. Presentiamo inoltre la Giornata Mondiale di Preghiera che si terrà venerdì 2 marzo con tanti appuntamenti anche in Ticino: un gruppo di donne del Suriname ha redatto la liturgia in cui prevale la gratitudine a Dio per i doni ricevuti. Interviste e approfondimenti sono dedicati all’incontro svoltosi ieri mattina tra il vescovo di Lugano e il vescovo di Como. Infine, un’intervista ad Alberto Lepori per celebrare i 50 anni di vita della rivista “Dialoghi”. Buona lettura.