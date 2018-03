Oggi nell'inserto di Catholica

La sfida alla vita lanciata da Denise Carniel, una ragazza di Bellinzona pronta a tutto anche a battere la sua disabilità, perché “tutto è Grazia” per lei. Il Cambiamento, tema della Campagna 2018 di Sacrificio Quaresimale nella testimonianza di Ellen Bermann, co-fondatrice dell’associazione Transition Italia espressione di un movimento diffuso in tutto il mondo che si interroga sull’attuale crisi sistemica in vari campi, dall’economia alla biodiversità, promuovendo piste di azione e di riflessione. Si delinea il viaggio del Papa a Ginevra dopo la conferenza stampa del 2 marzo in Vaticano. Don Claudio Laim presenta gli incontri organizzati nel Vicariato del Mendrisiotto su “La Rivoluzione copernicana nella Chiesa dopo il Concilio Vaticano II”. Buona lettura!