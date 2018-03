Oggi nell'inserto di Catholica

Padre Marco Finco, francescano e regista teatrale, propone nel monastero delle Clarisse di Cademario uno spettacolo teatrale su “Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce”. Lo abbiamo intervistato per scoprire l’origine di questa opera risalente al 1786. Continua la Campagna ecumenica di Sacrificio Quaresimale: questa settimana diamo spazio alla testimonianza di padre Caesar Henry che in India ha avviato un progetto per aiutare gli Adivasi che rappresentano una delle fasce più basse della popolazione. In vista dell’incontro dei giornalisti con il vescovo di Lugano, mons. Valerio Lazzeri, di martedì prossimo, abbiamo intervistato Chiara Gerosa, sua addetta stampa. Infine, padre Giacomo Costa, gesuita e segretario sinodale, ci introduce alla Riunione presinodale che si svolgerà da lunedì a sabato prossimi a Roma alla presenza di 300 giovani da tutto il mondo. Buona lettura!