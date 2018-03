Oggi nell'inserto di Catholica

L'opera che la svizzera Lotti Latrous sta portando avanti in Costa d’Avorio, a Via Crucis per le strade di Lugano con il Vescovo Valerio e molto altro.

È una grande opera, quella che la svizzera Lotti Latrous sta portando avanti da una ventina d’anni ad Adjouffouin, una bidonville di Abidjan, in Costa d’Avorio. La sua storia apre l’edizione pasquale dell’inserto di Catholica. A Lugano come a Roma, ieri, Venerdì Santo si è fatto memoriale della Passione di Gesù Cristo: diverse centinaia di fedeli hanno vissuto la Via Crucis per le strade di Lugano con il Vescovo Valerio. Al Colosseo, papa Francesco ha celebrato la Passione con i testi scritti quest’anno da alcuni liceali. Nell’inserto diamo spazio ad entrambi gli avvenimenti. Infine, in occasione della Pasqua, una intensa intervista a padre Ibrahim che ci racconta la situazione oggi ad Aleppo, dopo sette lunghi anni di guerra. Buona lettura.