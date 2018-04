Oggi nell'inserto di Catholica

È la bella testimonianza di Anan Alkass Yousif ad aprire l’inserto di Catholica di questa settimana. Lei, vergine consacrata e insegnante di letteratura, ha scelto di rimanere a vivere e a professare l’amore per il Vangelo in una Baghdad dilaniata. Presentiamo poi la Clerus-App, ovvero l’applicazione che aiuta i sacerdoti nelle omelie. Uno strumento al passo coi tempi perché le prediche diventino sempre più messaggi concreti nella vita di ciascuno. Tra gli altri contributi dell’inserto segnaliamo inoltre la presentazione di “Inatteso”, il volume curato da don Arturo Cattaneo con la collaborazione di Cristina Vonzun e di Alessandro Cristofari. Una raccolta di testimonianze di personaggi famosi e non, in vista del prossimo Sinodo, con l’intento di pro-vocare i giovani. Buona lettura.