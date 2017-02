Pacchi alimentari per indigenti e rifugiati

Famiglie siriane, eritree, afghane ma anche ticinesi che a Molino Nuovo approfittano dell’iniziativa organizzata in parrocchia al Cristo Risorto dalla locale Conferenza di San Vincenzo che una volta al mese distribuisce pacchi alimentari. È questa la bella realtà che il vescovo Valerio ha visitato ieri mattina incontrando i volontari che fanno servizio gratuito e salutando le famiglie che usufruiscono di questa generosità. La Conferenza di San Vincenzo del Cristo Risorto è una realtà giovane, figlia del carisma di San Vincenzo de Paoli. Rifondata 10 anni fa da un gruppo di volontari, il sodalizio ha deciso di rispondere ad un bisogno colto dalla situazione del quartiere non ricco in cui alloggiano numeroso famiglie di rifugiati, ma anche famiglie ticinesi che hanno le loro difficoltà economiche.

“La nostra Conferenza non riceve particolari donazioni”, ci spiega Mirella Weber, la presidente. “Invece di acquistare buoni alimentari per le famiglie indigenti come fanno altre Conferenze di San Vincenzo in Ticino, le nostre modeste disponibilità ci hanno fatto organizzare delle raccolte di alimenti davanti ai tre supermercati di Molino Nuovo per poi procedere, di solito l’ultimo martedì del mese, a distribuire in parrocchia alle famiglie bisognose”. La distribuzione dei pacchi alimentari avviene a dipendenza della composizione del nucleo famigliare.

Sono un’ottantina circa le famiglie che usufruiscono di questo servizio. “Sono rifugiati ospiti della Croce rossa o in appartamenti. Chi ufficialmente li segue ci ha suggerito di dare il nostro contributo, visto che ricevono solo un minimo per vivere. Sono famiglie che non conoscono nessuno, non parlano l’italiano, sono spaesati. Il nostro servizio rappresenta per loro anche la possibilità di incontrare persone del luogo e di sentirsi accolti. Più di una famiglia ci ha ringraziati perché mostriamo semplicemente attenzione nei loro confronti”, continua la signora Weber. Le famiglie residenti contribuiscono all’iniziativa offrendo generi alimentari davanti ai supermercati. La rete solidale però non si ferma qui, infatti le parrocchie di Agno e Lamone che non hanno la San Vincenzo si sono associate e recapitano i generi alimentari raccolti al Cristo Risorto. “Collaboriamo anche con la Croce rossa da cui riceviamo per la nostra distribuzione gli esuberi delle loro raccolte e con il cuoco della mensa della Casetta gialla di Fra Martino Dotta”. Per chi volesse mettersi a disposizione come volontario o contribuire alla raccolta può annunciarsi alla signora Mirella Weber (091/942.17.83)

