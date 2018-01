Padre Werenfried, pacificatore in Europa

di Corinne Zaugg

No, non si chiamava “padre Lardo” per via della sua figura ...abbondante. Questo soprannome, padre Werenfried van Straaten, il fondatore di “Aiuto alla Chiesa che Soffre - Aid to the Church in Need” (ACN) se lo è guadagnato sul campo, negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale. Un periodo che lo ha, da subito, profondamente interrogato. Quali tracce quei sei anni di odio e violenza hanno lasciato nell’animo degli uomini? È possibile ricominciare a vivere, a credere, ad amare di nuovo o Dio è davvero morto nei campi di concentramento di Auschwitz, a Nagasaki e Hiroshima, insieme ai 60 milioni di persone spazzate via? Questi sono i pensieri che affollavano la mente e l’anima del giovane Werenfried, da poco divenuto sacerdote dell’ordine dei Premonstratensi, in Belgio. E mentre altri provvedono a ricostruire le città ridotte in macerie, Werendfried cerca di estirpare le tracce di odio radicate nelle persone. «Riconciliare» diventa la sua parola d’ordine. Riconciliare i vinti con i vincitori, gli aguzzini con le vittime, gli uomini con gli uomini. Cominciò così: fissando i suoi occhi azzurri nel viso delle persone, chiedendo loro di ripartire dal Vangelo, dal suo comandamento più difficile: da quell’“ama il prossimo tuo come te stesso”, senza se e senza ma. Anche se si trattava di chi fino a ieri ti sparava addosso.

Werenfried gira per i Paesi devastati dalla guerra, acceso dalla vocazione di riportare l’amore proprio lì dove la sua assenza ha provocato le ferite più laceranti. Dotato di un’oratoria notevole, alla fine delle sue omelie accadono autentici miracoli. Soldi ce ne sono pochi, in quegli anni. E da lì la raccomandazione di andare a casa e tagliare un pezzetto della propria provvista di lardo (l’unica ricchezza in quelle povere case) da donare a chi aveva ancora di meno. Nasce da qui, quel suo appellativo che lo accompagnerà per tutta la vita.

*Aiuto alla Chiesa che Soffre