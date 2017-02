Papa Francesco fa la spesa ad Amatrice

L'iniziativa è stata voluta per aiutare i piccoli produttori e i rivenditori delle zone terremotate, così da aiutare le persone che non riescono a risollevarsi dopo il sisma.

Per aiutare i piccoli produttori e i rivenditori delle zone terremotate, Papa Francesco ha incaricato nei giorni scorsi il vescovo Konrad Krajewski - accompagnato da un altro prelato vaticano, il vescovo Piero Marini - di girare per alcuni centri colpiti dal terremoto nell'Italia centrale per acquistare derrate alimentari di produzione locale, aiutando così le persone che non riescono a risollevarsi dopo il sisma. I centri visitati finora sono stati Amatrice e Ascoli.

Ne dà notizia il giornale online di Rieti Frontiera, ripreso da "La Stampa".

(Red)