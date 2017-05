Papa Francesco riceve Donald Trump

Il presidente americano Donald Trump è arrivato questa mattina in Vaticano per l'udienza con papa Francesco. Il corteo presidenziale, proveniente da Villa Taverna, è entrato in Vaticano dalla porta laterale del Perugino per dirigersi al Cortile di San Damaso. Da lì la delegazione è entrata nel Palazzo Apostolico vaticano.

Al suo arrivo al Cortile, sceso dal Suv presidenziale, Trump, accompagnato dalla moglie Melania, è stato accolto da monsignor Georg Gaenswein, prefetto della Casa Pontificia. L'inquilino della Casa Bianca era in abito scuro e cravatta regimental, mentre la sua signora in abito scuro con la testa coperta.

Giunto nella Sala del Tronetto dell'appartamento papale, il presidente americano Donald Trump ha incontrato il Papa e i due si sono scambiati una cordiale stretta di mano e alcune parole di saluto. Il colloquio privato tra il Papa e il presidente americano nella Sala della Biblioteca dell'appartamento pontificio è poi iniziato alle 8:32.

I due si sono seduti alla scrivania uno davanti all'altro, alla presenza dell'interprete, mentre i fotografi scattavano le foto prima di essere fatti uscire. All'inizio Trump era molto sorridente mentre Francesco aveva un'espressione più seria. Poi, una volta rotto il ghiaccio con il primo scambio di saluti e di convenevoli, anche il Pontefice è parso più sorridente.

Lo scambio dei doni

Il colloquio privato è poi durato circa 30 minuti. Successivamente è stata fatta entrare la delegazione al seguito per la presentazione al Papa e lo scambio dei doni.

Il Papa ha donato al presidente americano una copia dei suoi documenti "Evangelii gaudium", "Amoris laetitia" e "Laudato sii", e una copia del Messaggio per la Giornata della pace del 2017. Il dono a capi di Stato dei tre documenti magisteriali è comune, meno comune il dono del Messaggio per la Giornata della pace. Francesco ha offerto al presidente anche la raffigurazione di un ulivo per la pace, accompagnandola con alcune osservazioni sulla unità per la pace.

Dopo la presentazione della delegazione e lo scambio dei doni nella Sala della Biblioteca, Trump e la moglie Melania hanno ringraziato cordialmente il Papa e gli hanno stretto la mano per congedarsi.

L'incontro è durato in tutto 40 minuti. Ora Trump, che durante il corteo all'uscita ha conversato col prefetto della Casa pontificia mons. Georg Gaenswein, scende alla prima loggia e va a colloquio con il segretario di Stato, card. Pietro Parolin, e con il segretario per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher.

(Red/Ats)