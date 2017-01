Papa Francesco riceverà Abu Mazen

Il presidente palestinese si recherà in Vaticano il prossimo 14 gennaio per il quarto incontro con il Pontefice dal 2013.

Sabato prossimo, 14 gennaio, Papa Francesco riceverà in udienza in Vaticano il presidente palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas). Lo conferma all'agenzia di stampa italiana ANSA la Sala stampa della Santa Sede.

È la quarta volta che papa Bergoglio incontra Abu Mazen in Vaticano, dopo l'udienza del 17 ottobre 2013, l'incontro di preghiera per la pace insieme al presidente israeliano Shimon Peres e al patriarca di Costantinopoli Bartolomeo l'8 giugno 2014 e l'altra udienza del 16 maggio 2015, alla vigilia della canonizzazione in Vaticano di quattro suore tra cui due palestinesi.

Altri incontri erano avvenuti a Betlemme il 25 maggio 2014 durante il viaggio di papa Francesco in Terra Santa. A Roma, nella giornata di venerdì, Abu Mazen dovrebbe incontrare anche le autorità italiane.

(Ats)