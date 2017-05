"Parlate semplici e parlate ai cuori"

"Siate gioiosi, mai tristi, con la gioia del servizio di Cristo, anche in mezzo delle sofferenze, delle incomprensioni, dei propri peccati, e per favore non siate signori, non siate chierici di Stato ma pastori, pastori del popolo di Dio". Così il Pontefice si è rivolto questa mattina ai dieci diaconi che sta per ordinare sacerdoti.

Papa Bergoglio ha letto l'omelia rituale, ma ha fatto anche diverse inserzioni a braccio. I sacerdoti, ha detto, "sono stati addetti dal Signore Gesù non per fare carriera, ma per fare questo servizio". Nel leggere la parte sul servizio della "dottrina", ha chiosato: "Sia nutrimento al popolo di Dio la vostra dottrina, semplice, come parlava il Signore che arrivava al cuore, non fate omelie troppo intellettuali elaborate, - ha raccomandato - parlate semplice, parlate ai cuori e questa predica sarà vero nutrimento, e anche profumo della vostra vita - ha aggiunto - perché la parola senza l'esempio di vita non serve, meglio tornare indietro, la doppia vita è una malattia brutta nella Chiesa".

"Un presbitero che ha studiato forse tanta teologia e ha fatto una due tre lauree - ha poi detto a proposito della formazione teologica ricevuta dai sacerdoti - ma non ha imparato a portare la croce di Cristo, non serve, sarà un buon accademico, un buon professore, ma non un sacerdote".

Leggendo la parte relativa al parlare del prete in nome di Cristo e della Chiesa, papa Bergoglio ha raccomandato: "Per favore, essere misericordiosi, sempre, non caricare sulle spalle dei fedeli pesi che non possono portare, neppure voi, Gesù rimproverò a questi, a questi dottori e li chiamò ipocriti".

A proposito del sollievo agli infermi, papa Francesco ha commentato: "Uno dei compiti, forse noioso, anche doloroso, è andare a trovare gli ammalati, fatelo voi, - ha esortato - sì sta bene che vadano i fedeli laici, i diaconi, ma toccate voi la carne di Cristo sofferente negli ammalati, questo santifica voi, vi avvicina a Cristo". Quando poi l'omelia rituale chiedeva di servire in "letizia e carità sincera", il papa latinoamericano ha commentato: "Siate gioiosi, mai tristi, con la gioia del servizio di Cristo, anche in mezzo delle sofferenze, delle incomprensioni, dei propri peccati". E, prima di concludere l'omelia: "Per favore non siate signori, non siate chierici di Stato ma pastori, pastori del popolo di Dio".

Subito dopo che il Papa ha pronunciato l'omelia, la messa sta proseguendo con il rito della ordinazione, che ha diversi momenti significativi, tra cui l'imposizione delle mani sul capo di ogni nuovo prete, e l'assunzione da parte di ognuno degli impegni del nuovo stato.

(ATS/red.)