Pellegrini a Ginevra dal Papa

Sono aperte fino al 1. giugno le iscrizioni per partecipare alla Messa al Palexpo di giovedì 21 giugno. Quel giorno, alle 17.30, Francesco incontrerà i fedeli svizzeri.

di Cristina Vonzun

Da qualche ora sul sito della Diocesi di Losanna, Ginevra e Friborgo sono aperte le iscrizioni per tutti i pellegrini che desiderano partecipare alla Messa pubblica che papa Francesco celebrerà per i fedeli cattolici, il 21 giugno, alle 17.30, al Palexpo di Ginevra, in occasione della sua visita di un giorno alla città e al Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC).

La visita di Francesco avviene in occasione dei 70 anni del CEC. Il Papa arriverà a Ginevra nella mattinata del 21 giugno. Sarà accolto dal presidente della Confederazione Alain Berset. Bergoglio visiterà il CEC, organismo che raggruppa circa 350 Chiese e comunità cristiane. Succesivamente è previsto che il Papa incontri una delegazione del Consiglio Federale, il presidente del Consiglio di Stato di Ginevra e le autorità religiose cattoliche svizzere.

Alle 17.30, infine, ci sarà l’attesa celebrazione eucaristica con i fedeli delle diocesi elvetiche nel Palexpo di Ginevra. Da quando è stato dato l’annuncio che la visita del Pontefice avrà in programma anche un appuntamento con la comunità cattolica, è stato costituito un comitato organizzativo ad hoc presieduto dal vescovo di Losanna, Ginevra e Friborgo, mons. Charles Morerod.

Le iscrizioni alla Messa del Papa

I fedeli che intendono partecipare alla Messa del Papa si devono iscrivere per avere i Pass. Per farlo occorre accedere al sito della diocesi di Losanna, Ginevra e Friborgo, oppure tramite un link anche dalla pagina web della Diocesi di Lugano. Nel sito della Diocesi di Losanna, Ginevra e Friborgo c’è una pagina dedicata alla visita del Papa dove si può scaricare il formulario di iscrizione da compilare e ritornare entro lunedì 21 maggio alle 8. Dal 1. giugno 2018 l’organizzazione invierà agli iscritti i Pass di entrata. Senza Pass non si può entrare alla Messa.

La Diocesi di Lugano non organizza alcun viaggio, ma invita i fedeli ad utilizzare il formulario messo a disposizione nel sito della Diocesi di Losanna, Ginevra e Friborgo e ad iscriversi direttamente tramite quel sito. Per informazioni si può inviare una mail a info[at]diocese-lgf[dot]ch oppure telefonare ai numeri: 026/347.48.50 o 079/211.45.48.

Il logo della visita

In questi giorni è stato reso noto anche il logo che accompagnerà l’incontro di Francesco con la comunità cattolica. Nell’immagine si vede il Papa in primo piano, mentre sullo sfondo c’è l’immagine stilizzata della città di Ginevra. L’unico elemento colorato è la bandiera svizzera che dà un tono nazionale e non solo locale all’incontro di Francesco.

In 70mila con Wojtyla nel 2004

L’ultima visita di un Papa in Svizzera fu quella di S. Giovanni Paolo II nel 2004. Furono 70 mila i fedeli che parteciparono alla Messa all’aperto a Berna. Nel 1984 durante il primo viaggio di S. Giovanni Paolo II in Svizzera, il Palexpo di Ginevra aveva già ospitato una Messa papale.