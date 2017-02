Perseguitati per un Vangelo che è libertà

a cura di Ilaria Sargenti

«Sapevo dei cunicoli scavati dai mujaheddin, ma quelli di al-Nusra non hanno donne al seguito. La ragazza che avevo avuto di fronte non sembrava niente di questo. Probabilmente era quello che stavo cercando. Qualcuno che mi aprisse un sepolcro dentro al quale si nascondono i nuovi perseguitati. Qualche istante dopo la botola viene delicatamente spinta da sotto. (...) Nei villaggi sulla strada che conduce a Idlib e Aleppo nessuno sa dire con esattezza quanti siano i civili costretti a una vita da topi. Ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che le catacombe trasformate in attrazione turistica un giorno sarebbero tornate utili per ripopolarsi di cristiani perseguitati».

È, questo, un significativo passaggio del nuovo libro del giornalista Nello Scavo, inviato di guerra del quotidiano italiano “Avvenire”. “Perseguitati” (Piemme, 300 pagine) narra di realtà lontane a noi cristiani d’Europa, abituati ad entrare nelle chiese o a difendere i nostri diritti senza correre troppi rischi: la storia dei cristiani siriani che vivono nelle catacombe per sfuggire all’ISIS e ai bombardamenti è solo un esempio. O la vicenda degli altri che si sono rifugiati in Turchia: medici, informatici, artigiani, commercianti, che ora per riuscire a sfamarsi devono lavorare come schiavi nelle piantagioni. «“Ogni settimana venivamo ad Antakya per fare la spesa. Quando la Siria era la Siria e i turchi ci sorridevano perché noi eravamo i ricchi che venivano a spendere nei loro mercati”, ricorda Maria che con un nome così ha potuto solo fuggire dalla sua casa di Idlib, con il marito e le due bambine ancora in età da scuola materna. È successo un anno fa, quando le frontiere erano ancora aperte. Dall’inizio della guerra i turchi hanno perso la loro migliore clientela. Il conflitto ha colpito duramente anche loro. (...) hanno bisogno di schiavi» (pp. 165-166).

“Perseguitati” non racconta però solo vicende siriane. Il giornalista ha seguito il viaggio dei profughi che cercano di entrare in Europa (cristiani provenienti dalla culla del cristianesimo che si vedono respinti dai loro fratelli europei), è andato a raccogliere le storie delle vittime delle multinazionali in Cambogia, dei martiri ambientalisti uccisi in Africa, dei religiosi uccisi in America Latina. Un lavoro durato tre anni, di cui ci parla lo stesso autore.

Ma perché i cristiani sono tanto perseguitati? Cosa l’ha spinta a scrivere questo libro?

Mi sono convinto che nella narrazione della persecuzione anti-cristiani c’era qualcosa che sfuggiva, e che soprattutto ci sono persecuzioni che non sono percepite come tali da noi in Occidente. Nella nostra cultura si crede che la persecuzione significhi massacri, pogrom, uccisioni, e che sempre ci sia un fondamento religioso. In realtà quello che ho notato - e che mi ha spinto ad affrontare il tema e a creare un corpo unico unendo storie diverse - è che le persecuzioni si sono molto modificate. Ci sono ragioni religiose naturalmente, ma ci sono anche ragioni di altro tipo, soprattutto politico ed economico. Il caso del sud-est asiatico è emblematico. Qui alcune grandi multinazionali del tessile si affidano a fornitori terzi per la produzione del cotone. I lavoratori sono tutti sottopagati e schiavizzati. Quando poi vai ad approfondire queste vicende scopri che i sindacalisti, quasi sempre cristiani, ci sono ma vengono picchiati o uccisi. Le multinazionali investono in questi luoghi non solo perché delocalizzando si spende meno ma perché in queste realtà c’è un tipo di buddismo che impone ai fedeli di accettare la propria condizione di vita qualunque essa sia, anche infima, perché questa permetterà loro di incarnarsi in un essere migliore. Il cristianesimo da sempre è invece promotore di un vangelo di libertà integrale, non solo di libertà di professare il proprio credo. Vangelo che si traduce ad esempio nella richiesta di condizioni di lavoro migliori. Un altro caso di come stia cambiando la persecuzione è quello di un sacerdote ucciso in Congo perché aveva fondato un’agenzia di informazione in cui si denunciavano tra l’altro le condizioni di lavoro nelle miniere di coltan e di cobalto. Ho chiamato queste persone che difendono i diritti della persona e le risorse naturali “martiri della Laudato si”. L’enciclica del Papa ha riconosciuto gli sforzi di chi lotta per la difesa della terra, che è lotta per la difesa della vita.

Insomma, nel libro non c’è un’analisi, non mi interessava. Quello che ho cercato di spiegare, che ho voluto raccontare, è che anche la persecuzione cristiana ha avuto un’evoluzione e che non si può restare ancorati ai cliché del passato.

C’è una storia che più di altre le ha dato speranza?

Uno degli scopi del libro è anche quello di raccontare l’altra faccia della medaglia. Ci sono tante storie di speranza che lasciano pensare che non tutto è perduto, anzi. Ad esempio, i ragazzi siriani cristiani che hanno attraversato i Balcani e a cui mi sono unito, durante la loro attraversata sono sempre stati accolti a braccia aperte dalle comunità islamiche dei Balcani. Li hanno sfamati, incoraggiati e vestiti, ben sapendo che erano cristiani. Dal mio punto di vista è stata una sorpresa, dal loro punto di vista meno perché erano abituati a vivere in relativa armonia nei loro Paesi. Altre storie di speranza avvengono in Sud America dove tanti cristiani si sono messi alla testa di movimenti popolari e hanno permesso di avviare processi di pace come in Colombia. O la storia della donna macedone che vedendo passare i primi profughi sotto casa, da sola ha coinvolto i vicini e ha deciso di attrezzarsi per l’accoglienza. Quando sono andato a trovarla, dopo un anno, aveva già aiutato più di 50mila persone in transito verso l’Europa del nord. Ora le Nazioni Unite e il Governo macedone si rivolgono a lei per organizzare l’assistenza ai migranti.