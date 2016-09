Prima del burka viene la sicurezza

Così i Vescovi svizzeri a proposito dell’iniziativa popolare contro il burka in tutta la Svizzera: "Il tipo di abbigliamento non deve impedire di essere riconosciuti".

I Vescovi svizzeri non si pronunciano sull’iniziativa popolare contro il burka, ma hanno affrontato il dibattito durante la loro assemblea che si è tenuta negli scorsi giorni nel Canton Turgovia. "La libertà religiosa in Svizzera autorizza gli indumenti religiosi e altri segni religiosi indossati in spazi pubblici", si legge nel comunicato della Conferenza dei Vescovi svizzeri. "Il tipo di abbigliamento non deve tuttavia impedire di essere riconosciuti, a garanzia della sicurezza pubblica e della coabitazione pacifica".

Dopo i due giorni di assemblea, i Vescovi si sono incontrati con i membri del Consiglio della Federazione delle Chiese protestanti svizzere in un ritiro di due giorni nel convento di Fischingen. In questo spazio di discussione i partecipanti hanno parlato della comune missione e dei due progetti ecumenici in vista dei 500 anni della Riforma, nel 2017. Il primo sarà la celebrazione ecumenica del 1° aprile a Zugo per ricordare i 500 anni della Riforma e i 600 dalla nascita di San Nicolao della Flüe, il secondo sarà il padiglione delle Chiese svizzere all’esposizione mondiale della Riforma a Wittemberg, dal 20 maggio al 10 settembre.

(Red)