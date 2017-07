Prima tappa ticinese per la via Francisca

Prosegue il progetto per ripristinare e per far conoscere la Via Francisca in Svizzera e in Ticino, che da Disentis porta a Ponte Tresa. Una proposta davvero per tutti.

di Silvia Guggiari

Prosegue il progetto per ripristinare e per far conoscere la Via Francisca in Svizzera e in Ticino, una strada di pellegrinaggio che nel Medioevo attraversava tutta l’Europa centrale, la Svizzera, fino ad arrivare a Pavia e poi a Roma.

Per far rivivere la via Francigena, detta via Francisca nella zona alpina, nel 1997 è nata l’Associazione internazionale Via Francigena (AIVF) che lavora per valorizzare gli aspetti culturali e turistici delle vie storiche per Roma e si impegna nel recupero di tratti storicamente attraversati.

Come abbiamo già avuto modo di approfondire nei mesi e negli anni scorsi, da alcuni anni si sta lavorando per ripristinare il tratto ticinese, ovvero della Via che da Disentis porta a Ponte Tresa. Ad occuparsi di questo tratto, come di tutta la Via Francigena, è la sig.ra Adelaide Trezzini, presidente dell’Associazione.

È lei a spiegarci che «dopo un lavoro di ricerca storica per individuare l’antico itinerario seguito da san Colombano, dagli imperatori, da vescovi e papi da Costanza a Pavia, si è arrivati ora all’inaugurazione delle varie tappe che dalla Svizzera giungono in Italia (in provincia di Varese per la precisione), passando per il Ticino».

«Tra marzo e giugno, per la prima volta l’Associazione Amici della Via Francisca del Lucomagno ha percorso tutte le tappe svizzere della antica Via da Costanza a Disentis. Tra luglio e agosto il Gruppo realizzerà le tappe ticinesi» .