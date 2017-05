Programma del viaggio del Papa a Fatima

La Sala stampa vaticana ha pubblicato il programma del viaggio di papa Francesco a Fatima dal 12 al 13 maggio, per il centenario delle apparizioni mariane. Il Pontefice partirà da Roma venerdì alle 14 e arriverà alle 16.20 alla Base die Monte Real (tra la Svizzera e il Portogallo c'è una differenza di 1 ora). Qui si terrà la cerimonia di benvenuto e l'incontro privato con il Presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa. I seguito visiterà la cappella della Base Aerea.

Francesco alle 17.15 si recherà in elicottero allo stadio di Fatima, da dove con un'auto scoperta raggiungerà il Santuario per la visita alla Cappellina delle Apparizioni e dove alle 21.30 benedirà le candele e reciterà il Santo Rosario.

Sabato 13 maggio invece incontrerà dapprima il il Primo Ministro nella Casa “N.S. do Carmo” e alle 9.40 visiterà la Basilica “Nossa Senhora do Rosário de Fátima”. Alle 10 celebrerà la Santa Messa sul Sagrato della Santuario. Prima del congedo nella Base Area, è in programma il pranzo con i vescovi del Portogallo nella Casa “N.S. do Carmo". Alle 15 la partenza per Roma, dove atterrerà alle 19.05.

Venerdì, 12 maggio 2017

14.00 Partenza in aereo dall’Aeroporto di Roma/Fiumicino per Monte Real

16.20 Arrivo alla Base Aerea di Monte Real

Cerimonia di benvenuto

16.35 Incontro privato con il Presidente della Repubblica nella Base Aerea di Monte Real

16.55 Visita alla Cappella della Base Aerea

17.15 Trasferimento in elicottero allo stadio di Fatima

17.35 Arrivo allo stadio di Fatima e trasferimento in auto aperta al Santuario

18.15 Visita alla Cappellina delle Apparizioni

21.30 Benedizione delle candele dalla Cappellina delle Apparizioni

Recita del Santo Rosario

Sabato, 13 maggio 2017

9.10 Incontro con il Primo Ministro nella Casa “N.S. do Carmo”

9.40 Visita alla Basilica “Nossa Senhora do Rosário de Fátima”

10.00 Santa Messa sul Sagrato del Santuario

Saluto del Santo Padre ai malati

12.30 Pranzo con i vescovi del Portogallo nella Casa “N.S. do Carmo”

14.45 Cerimonia di congedo nella Base Aerea di Monte Real

15.00 Partenza in aereo dalla Base Aerea di Monte Real per Roma

19.05 Arrivo all’aeroporto di Roma/Ciampino

(Red)