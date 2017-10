"Quando è tutto nuvoloso, parlate di sole"

I cristiani non sono "discepoli capaci solo di ripetere formule imparate a memoria", ma "testimoni: persone che propagano speranza con il loro modo di accogliere, di sorridere, di amare", "soprattutto di amare", "anche quando l'amore pare aver smarrito le sue ragioni". Queste le parole di papa Francesco, nel giorno del suo onomastico. Il compito dei cristiani è "aprire spazi di salvezza, come cellule di rigenerazione capaci di restituire linfa a ciò che sembrava perduto per sempre". "Quando il cielo è tutto nuvoloso, è una benedizione chi sa parlare del sole", la metafora scelta da papa Francesco per spiegare che “il vero cristiano è così: non lamentoso e arrabbiato, ma convinto, per la forza della Risurrezione, che nessun male è infinito, nessuna notte è senza termine, nessun uomo è definitivamente sbagliato, nessun odio è invincibile dall'amore". È questo il cuore della catechesi di papa Francesco che al centro aveva il tema “Missionari di speranza oggi”.

Infatti oggi, 4 ottobre festa di San Francesco d'Assisi, che "è stato un grande missionario di speranza", il Pontefice ha ricordato in modo particolare proprio la missione, a cui è dedicato il mese di ottobre.

Come essere veri cristiani e missionari di speranza

"Com’è bello pensare che si è annunciatori della risurrezione di Gesù non solamente a parole, ma con i fatti e con la testimonianza della vita! Gesù non vuole discepoli capaci solo di ripetere formule imparate a memoria. Vuole testimoni: persone che propagano speranza con il loro modo di accogliere, di sorridere, di amare". "Così il compito dei cristiani in questo mondo è quello di aprire spazi di salvezza, come cellule di rigenerazione capaci di restituire linfa a ciò che sembrava perduto per sempre. Quando il cielo è tutto nuvoloso, è una benedizione chi sa parlare del sole".

Davanti a oltre 15mila persone il Papa ha affermato che i cristiani: "Caduti, si rialzano sempre. Ecco perché il cristiano è un missionario di speranza".

(Red/Avvenire)