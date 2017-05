Quattro ticinesi al servizio del Papa

Domani, sabato 6 maggio, 40 nuove Guardie svizzere giureranno la loro fedeltà al Papa e alla Chiesa nel cortile di San Damaso in Vaticano, impegnandosi in qualità di alabardieri per un periodo di minimo due anni. Tra di loro ci sono quattro ticinesi: Ivan Landrini, Dario Fornasari, Barnabé Borreggine e Filippo Inches.

Ivan Landrini, 21enne di Iseo ma originario di Bosco Gurin, e Dario Fornasari, 22enne di Mendrisio, hanno fatto per un mese la scuola reclute per la Guardia Svizzera a Isone, secondo il nuovo modello. Filippo Maria Inches, 24enne di Vacacco, e Barnabé Borreggine, 22enne originario di Brione sopra Minusio, ma residente a Yverdon les Bains, sono invece entrati qualche mese prima nel Corpo delle Guardie Svizzere Pontificie e hanno seguito l’iter formativo a Roma.

