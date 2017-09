Religione e migranti, se ne parla in aula

di Silvia Guggiari

Una formazione sempre più al passo coi tempi è quella offerta dalla Facoltà di Teologia di Lugano e dagli istituti che ne fanno parte. Per i mesi autunnali arriva infatti la proposta di un corso di formazione sulla diversità religiosa e culturale a cura dell’Istituto DiReCom e dell’I­stituto ReTe. Una offerta, come ci spiega il prof. Adriano Fabris, di­rettore dell’Istituto ReTe, che «è il risultato di un impegno della Facol­tà di Teologia di Lugano per venire incontro, con le competenze che essa ha, alle esigenze del territorio ticinese. Il corso è stato lungamen­te preparato attraverso una serie di incontri con vari soggetti e va­rie associazioni che, nella Diocesi, operano come volontari e che si de­dicano all’assistenza ai migranti. In questi incontri sono emerse alcune esigenze specifiche di formazione che la Facoltà di Teologia poteva offrire: soprattutto nell’ambito di una migliore conoscenza dei vari aspetti dell’islam, della legislazio­ne sull’immigrazione, delle con­crete pratiche di comunicazione da utilizzare».

Un modo, dunque, attraverso cui la Facoltà di Teolo­gia intende offrire un servizio alla Diocesi e in particolare «a chi opera nelle associazioni di volontariato a favore dei migranti». Il corso sarà gratuito, eccetto una piccola tassa d’iscrizione per poter dare poi l’at­testato ai frequentanti. Ma quali aspetti verranno toccati durante gli otto incontri? Dopo una prima serata di presentazione (giovedì 5 ottobre), il corso si svilupperà attra­verso «un programma abbastanza articolato. In particolare, saranno tre i gruppi di argomenti trattati: il primo riguarda la conoscenza delle religioni dei migranti e, soprattut­to, la religione islamica. Il secondo gruppo di argomenti concerne al­cuni aspetti normativi e le regole che sono proprie soprattutto dei sistemi di accoglienza, in Svizzera e in Europa. Il terzo gruppo affron­terà, in maniera concreta, alcune pratiche che favoriscono il dialogo interculturale e interreligioso».

Un modo, dunque, per offrire un approccio critico e consapevole a tematiche tanto attuali, cercando di renederle più familiari al pubbli­co interessato. «Come Facoltà di Te­ologia di Lugano, crediamo che ci debba essere una formazione am­pia e diffusa su queste tematiche. La possibilità di un’accoglienza e di un’adeguata e degna integrazione, com’è sottolineato anche da papa Francesco, passa anzitutto dalla conoscenza dell’altro e delle rego­le all’interno delle quali è possibile questa integrazione».

Il corso, aperto a tutti, si svolge­rà presso la Facoltà di Teologia le sere di tutti i giovedì di ottobre e di novembre (dalle 19.30 alle 21.30). Per informazioni: antonio@ange­lucci[at]teologialugano[dot]ch.

Si ricorda, inoltre, che sabato 30 settembre chiuderanno le iscri­zioni per il Master online in scien­za, filosofia e teologia delle reli­gioni proposto dall’Istituto ReTe. Per info rete[at]teologialugano[dot]ch.