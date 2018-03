"Ribellarci alla tristezza e alla crudeltà"

Sfoglia la gallery

Significativa come sempre, si è svolta questa mattina la Messa crismale a Lugano. A differenza degli ultimi anni, in cui veniva celebrata nella chiesa di San Nicolao, la funzione è tornata in Cattedrale, come ha anche sottolineato il vescovo mons. Valerio Lazzeri parlando ai moltissimi sacerdoti della Diocesi radunati per questa funzione che vede la benedizione degli olii santi e la consacrazione del crisma, olii che poi vengono distribuiti ai presbiteri per l’unzione degli infermi, per il battesimo e la cresima.

"Ciò che va oggi impresso nel nostro cuore è il carattere audace e follemente anticipatorio dell’annuncio del Regno", ha detto il vescovo Valerio. "Di esso siamo stati fatti servitori. Gesù ne inaugura il compimento con la Sua presenza, con il suo semplice dire "Oggi" all'assemblea davanti a Lui riunita, e noi siamo chiamati a stare subito dietro a Lui. Siamo mandati 'a promulgare, a proclamare l’anno del Signore', ad aprire la finestra di ciò che a Dio rimane possibile anche in giorni cattivi, polverosi e grigi. Siamo inviati, non solo a coloro che si radunano nelle nostre chiese, ma anche a chiunque ci è dato di incontrare. Lo possiamo fare! Non perché ci siamo scoperti più bravi e più capaci di vivere con coerenza quello di cui siamo portatori, ma per l’impulso pasquale che il Signore ha messo nel nostro cuore e ci spinge a ribellarci a ogni forma di tristezza, di crudeltà o di disperazione".

(I.S.)