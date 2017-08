"Riconoscere un Mistero più grande"

di Cristina Vonzun

Una preghiera interreligiosa nel cuore di un’amicizia antica ha unito rappresentanti di buddisti, musulmani, ebrei e cattolici, lunedì pomeriggio, in uno degli eventi interreligiosi del Meeting per l’amicizia tra i popoli, in corso da domenica fino a sabato 26 agosto a Rimini. Un incontro interreligioso che ha visto protagonista un ticinese: l’Abate generale dell’Ordine dei Cistercensi, Mauro Lepori.

L’appuntamento è stato un successo di pubblico, tanto che non sono bastati i 1.500 posti della sala Illumia C3 dei padiglioni di Rimini per contenere tutti coloro che hanno assistito alla conferenza “Da quale cuore irradiano mille mani? Il Mistero sorgente di 30 anni di amicizia”. Shodo Habukawa, monaco buddista del Monte Koya e docente alla Koyasan University è stato, insieme a Mauro Giuseppe Lepori, il co-protagonista dell’evento.

L’incontro si è svolto in memoria del trentesimo anniversario della nascita di una profonda amicizia tra il maestro Habukawa e don Giussani, fondatore del Movimento di CL.

A Hauterive, nel 1999, monaci buddisti e cattolici insieme

Dopo la rievocazione di questo evento, Habukawa ha raccontato dell’incontro con Mauro Lepori presso l’abbazia cistercense di Hauterive, a Friborgo, quando padre Mauro ne era abate, avvenuto nel 1999, poco prima della morte di Don Giussani. Il monaco buddista ha confidato di essere rimasto colpito dal fatto che «nonostante la differenza con i monaci cattolici eravamo uniti davanti al Mistero tramite la preghiera». In particolare ha ricordato il momento dell’Eucaristia come «molto impressionante, perché davvero abbiamo condiviso il momento più profondo della preghiera nell’abbraccio al Mistero». È quindi proprio la condivisione dell’esperienza mistica ad aver unito buddisti e cattolici, oggi, come venti o trent’anni fa. Lepori ha esordito citando un messaggio ricevuto di recente da Habukawa: una splendida calligrafia eseguita dal Prof. Habukawa stesso, con quattro elementi che compongono una frase di Kobo-daishi, fondatore del Buddismo Shingon. Nel testo egli elogia la virtù del suo maestro Keika. La frase dice: “Tutti quelli che vanno a trovare un grande maestro o una persona virtuosa, hanno il loro cuore vuoto. Ma grazie all’incontro con lui, tutti saranno salvati e torneranno sulla strada di casa con il loro cuore pieno di soddisfazione». L’Abate Lepori è poi tornato a quell’incontro del 1999, nell’Abbazia di Friborgo. «Quando Habukawa venne a visitare la mia abbazia di Hauterive nell’agosto del 1999. Raramente qualcuno ha lasciato in noi tanta pace e letizia come l’ha lasciata lui.

La sua famigliarità con il Mistero e la sua tenera attenzione ad ognuno ci hanno rimandato “sulla strada di casa”, cioè al cammino quotidiano della nostra vocazione di monaci cristiani, con un senso più intenso di quanto il rapporto col Mistero soddisfi il cuore, lo riempia di soddisfazione, cioè ne riempia il vuoto strutturale, ontologico. Ci siamo ritrovati a pregare le nostre preghiere quotidiane, a celebrare l’Eucaristia, a fare silenzio, ad ascoltare la parola di Dio, a vivere i rapporti fra di noi, a contemplare la bellezza del creato con un cuore più sensibile, più desto, più fervido. E per noi il mistero era che questo dono ci veniva offerto da un monaco Buddista: un monaco di un’altra religione ci aveva richiamato a Cristo, quasi facendoci rivivere l’incontro con Gesù Risorto dei discepoli di Emmaus il cui cuore vuoto era stato riempito di fuoco anche quando non lo riconoscevano ancora (cfr. Lc 24,13-35).»

“Riguadagnare il Mistero”: rilettura del tema del Meeting

L’Abate Lepori ha ripreso anche il tema del Meeting. «È proprio questo che ci interessa facendo memoria di ogni avvenimento del passato in cui il Mistero si è manifestato. Ci interessa riguadagnarlo, che poi è come dire “redimerlo”. Da cosa? Da una distrazione, da una dimenticanza che poco o tanto ha magari lasciato scivolare nel passato un’esperienza in cui l’Eterno si è manifestato nel presente. Un’esperienza così, un incontro così, di per sé non può scivolare nel passato. Sarebbe come dissipare un’eredità invece che farla fruttificare. Un’eredità dissipata di per sé non sparisce, ma è alienata, non è più messa a frutto per chi ne è legittimo erede. Ma l’eredità di un incontro è un’esperienza del cuore, e ciò che si aliena dal nostro cuore, anche se altri possono usufruirne, è come se ci alienasse da noi stessi, ci allontanasse da noi stessi. È come se ci portasse via il cuore». «Un cuore vuoto - ha proseguito Lepori riprendendo ancora la frase del fondatore del Buddismo Shingon - non è un cuore chiuso, perché è un cuore pieno di desiderio di felicità, che anela alla soddisfazione, a una pienezza. Un cuore vuoto è soprattutto un cuore che non si riempie da sé, né di se stesso, né di quello che uno crede di potersi dare da sé, o che strappa agli altri. La verità di un cuore umano nel vivere il vuoto che è, la capienza di infinito che è, è la libertà di andare a trovare un grande maestro, una persona virtuosa, noi diremmo un santo. La verità del cuore vuoto è il metterci in cammino verso chi ci può trasmettere una pienezza, il dono di una pienezza di cuore». Una rilettura del motto buddista che l’abate ha compiuto proponendo più di un parallelo evangelico. «È la verità del cuore vuoto del figlio prodigo - ha spiegato Lepori - che Gesù descrive così intensamente nel capitolo 15 del Vangelo secondo Luca. Dopo aver vissuto nella perdizione, ribellandosi al padre, cercando di realizzare la soddisfazione del suo cuore lontano dal padre, questo figlio si ritrova con un cuore e una vita svuotati del loro senso.

Ma Gesù dice che è proprio allora che quest’uomo “ritornò in sé” (Lc 15,17), cioè ritornò a pensare al proprio cuore, e scoprendolo vuoto, triste, perduto, intuisce che solo il padre potrà consolarlo, che solo aprendolo al padre, così com’è, vuoto e triste com’è, la sua vita si può riaprire ad una pienezza: “Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e verso di te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio” (Lc 15,18-19). È così che il cuore dell’uomo, in qualunque condizione si trovi, ritrova una strada, la “strada di casa”, della casa del padre, e riguadagna l’eredità, non quella che ha dilapidato, che era un’eredità materiale, un’eredità che non può mai valere quanto un cuore, ma l’eredità di essere figlio, di lasciarsi rigenerare dal Padre alla vita e alla felicità». Ma se l’uomo contemporaneo delapida un’eredità, non lo fa solo per sete di libertà ma piuttosto perché «l’eredità che si è preteso di trasmettere, anche culturale, anche religiosa, era un’eredità senza paternità». Infatti, «un’eredità che non trasmette il cuore di chi ci genera, non è interessante e merita solo di essere dilapidata», ha osservato ancora Lepori. «Gesù - ha continuato Lepori - si dice nel Vangelo che percorreva tutta la Galilea “guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo” (Mt 4,23). Nessuno poteva vedere il suo Cuore, eppure ogni suo gesto lo svelava come mistero, il Mistero profondo di Dio. Ma anche come il mistero profondo dell’uomo. Perché ogni volta che un malato o un bisognoso sentiva la carezza del Nazareno, il Suo tocco benefico e rigenerante, non si sentiva richiamato solo al mistero del Cuore paterno e divino che irradiava quel gesto, ma anche al mistero del proprio cuore umano, raggiunto dall’amore del Mistero come il corpo o l’anima malati erano raggiunti dal gesto di compassione».

Il dialogo avviene riconoscendo un Mistero più grande

Mettendo in rilievo il valore dell’amicizia e la condivisione dell’incontro col Mistero, Lepori ha riletto in chiave di dialogo interreligioso il senso dell’incontro tra monaci appartenenti a tradizioni così lontane, ma pure capaci di profonda sinergia. «Il Mistero, conversando con l’uomo, nelle infinite possibilità che lo Spirito Santo esprime, ci rende capaci di riconoscerci, di riconoscere l’uomo, il mistero dell’uomo che arde in fondo ad ogni cuore. E questa è l’origine e la consistenza dell’amicizia, di una comunione di cuori altrimenti impossibile. Non è questo mistero, il mistero di questa amicizia accesa da un Mistero più grande di noi, più grande delle nostre differenze e divisioni, più grande dei nostri dubbi e delle nostre convinzioni, non è questo mistero di comunione dei cuori che ci svela l’unità del Mistero, l’unità di Dio al di là e al di sopra di quello che riusciamo a capire? L’ecumenismo è un cammino che avanza nella misura in cui l’esperienza dell’unico ed eterno Mistero si fa sperimentare prima ancora che riusciamo a definirlo».