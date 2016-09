"Riconosciamoci bisognosi di misericordia"

Durante la tradizionale Udienza generale del mercoledì, Papa Francesco ha parlato dinnanzi a circa 20mila fedeli, alcuni dei quali provenienti dalla diocesi di Rouen, luogo dove lo scorso 26 luglio è stato ucciso padre Jacques Hamel, accoltellato da due fanatici islamisti.

“È brutto per la Chiesa quando i pastori diventano principi”, ha esordito il Pontefice, commentando in seguito il passo evangelico in cui Gesù dice: “Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero”.

“Il primo imperativo - ha osservato il Papa - è: venite a me, voi affaticati e oppressi. Agli sfiduciati della vita il Vangelo affianca spesso i poveri e i piccoli. Si tratta di chi può confidare solo in Dio, di quanti attendono da Lui l’unico aiuto possibile. Nell’invito di Gesù trovano finalmente risposta alla loro attesa. Diventando suoi discepoli troveranno aiuto per tutta la vita.

La conversione consiste sempre nello scoprire la misericordia del Signore. Questa misericordia è inesauribile, infinita. Attraversando la Porta Santa scopriamo che l’amore è presente nel mondo ed è più potente del male.

«Prendete il mio giogo». Il secondo imperativo è: prendete il mio giogo. Questo termine nella Bibbia indica "lo stretto vincolo che lega il popolo a Dio" e di conseguenza la sottomissione alla sua volontà nella quale la legge trova il suo compimento. Non attraverso prescrizioni, ma attraverso Gesù. "Lui sta al centro della relazione con Dio". Si pone come fulcro della vita di ciascuno. "Ogni discepolo ricevendo il suo giogo diventa partecipe dlela sua croce e del suo destino di salvezza".

«Imparate da me». Il terzo imperativo è: imparate da me. Gesù prospetta un cammino di conoscenza e di imitazione. Si rivolge ai piccoli e agli umili perché Lui stesso è povero e provato dai dolori. Per salvare l’umanità Gesù non ha percorso una strada facile. Al contrario: il suo cammino è stato doloroso e difficile. Si è caricato sulle spalle i dolori e i peccati dell’intera umanità.

Per donare a tutti la possibilità della salvezza. Si è fatto tutto a tutti, vicino a tutti. Era un pastore che era fra la gente, fra i poveri. Lavorava tutto il giorno con loro. E’ brutto per la Chiesa quando i pastori diventano principi, allontanati dalla gente e dai più poveri. Quello non è lo spirito di Gesù. Siamo chiamati a imparare da Lui cosa significa vivere di misericordia per essere strumenti di misericordia. Vivere di misericordia, ha spiegato il Papa, vuol dire riconoscersi bisognosi della misericordia del Padre.

Coraggio, non lasciamoci togliere la gioia di essere discepoli del Signore. Non lasciamoci rubare la speranza di vivere questa vita insieme con Lui e con la Sua consolazione".

