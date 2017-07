"Serve una cultura della solidarietà"

"Fame e malnutrizione non sono fenomeni strutturali di alcune aree ma sono la condizione di un generale sottosviluppo causato dall'inerzia di molti e dall'egoismo di pochi". E' quanto sottolinea Papa Francesco in un messaggio alla 40.ma conferenza della Fao, oggi a Roma, e letto dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, presente stamane alla cerimonia inaugurale. Il porporato ha annunciato ufficialmente che il prossimo 16 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione chiamata quest’anno a riflettere sul tema “Cambiare il futuro della migrazione”, Papa Francesco si recherà in visita alla Fao, accogliendo l’invito rivoltogli dal Direttore Generale, prof. José Graziano da Silva.

Il diritto ad essere liberati dalla fame e povertà

La Santa Sede concorre con le attività internazionali per un’effettiva eliminazione della fame e della malnutrizione nel mondo. Francesco infatti sottolinea che non basta l’intenzione di assicurare a tutti il pane quotidiano, ma è necessario riconoscere che tutti ne hanno diritto e ne debbono quindi usufruire. Se i continui obiettivi proposti restano ancora lontani, dipende molto dalla mancanza di una cultura della solidarietà che non riesce a farsi strada nelle attività internazionali, che rimangono spesso legate solo al pragmatismo delle statistiche o al desiderio di un’efficienza priva dell’idea di condivisione. L’impegno di ciascun Paese ad aumentare il proprio livello di nutrizione, a migliorare l’attività agricola e le condizioni delle popolazioni rurali, si concretizza nel dare impulso al settore agricolo, nell’incremento della produzione e nell’attivare un’efficace distribuzione degli alimenti. Ma questo non basta. Infatti, tali obiettivi richiedono di considerare ogni giorno che il diritto di ogni persona ad essere liberata dalla povertà e dalla fame dipende dal dovere dell’intera famiglia umana di venire concretamente in soccorso di quanti sono nel bisogno.

Quando un Paese non è in grado di sopperire a questi bisogni, allora ecco che entrano in gioco la FAO e le altre istituzioni intergovernative, le quali devono intervenire per un’adeguata azione solidale. Proprio la solidarietà deve essere l’ispirazione della cooperazione nelle relazioni internazionali.

La situazione mondiale odierna non è confortante

''La malnutrizione su scala globale e' tornata a crescere. In Sud Sudan e' stato gia' dichiarato lo stato di carestia ma ci sono altri Paesi a rischio, a partire dallo Yemen e Somalia, e aree dell'Africa subsahariana. Sono 19 i Paesi in crisi estrema per siccita' e conflitti''. E' il grido d'allarme lanciato dal direttore generale della Fao Jose' Graziano da Silva, secondo cui ''l'obiettivo della eradicazione della fame è importante ma non sufficiente. Occorre anche risolvere i conflitti nel mondo e combattere la siccità e le conseguenze del cambiamento climatico. Ma è la pace - ha sottolineato il dg della Fao - la chiave di volta per mettere un freno alle crisi alimentari nel pianeta''.

Questi impegno ci viene oggi richiesto dall’Agenda per lo sviluppo 2030, quando ribadisce il concetto di sicurezza alimentare come obiettivo non più rinviabile. Ma solo uno sforzo di autentica solidarietà sarà capace di eliminare il numero delle persone malnutrite e prive del necessario per vivere. È una sfida molto grande per la FAO e per tutte le Istituzioni della Comunità internazionale. Una sfida in cui anche la Chiesa si sente impegnata in prima fila.

