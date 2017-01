Si è spento il cardinale Gilberto Agustoni

Si è spento nel tardo pomeriggio di oggi, all'età di 94 anni, il cardinale ticinese Gilberto Agustoni. Attinente di Balerna, era nato a Sciaffusa il 26 luglio 1922, da Luigia e Antonio. Trasferitosi con la famiglia a Coldrerio - il padre era stato nominato direttore della dogana di Chiasso - frequentò il seminario diocesano San Carlo di Lugano, dal ginnasio al liceo, proseguendo poi nella formazione teologica a Friborgo e a Roma.

Venne ordinato sacerdote dal Vescovo Angelo Jelmini, il 20 aprile 1946 a Lugano. Nell’ottobre 1947, conseguito il dottorato in teologia, era nominato vice assistente generale dell’Azione Cattolica e assistente degli studenti universitari. Nel luglio del 1950 era chiamato a Roma dal cardinale Ottaviani, quale suo segretario personale. Il suo impegno nella Curia romana era dapprima presso il S. Uffizio e, dal 1970, al Tribunale della Romana Rota. Assumeva in seguito anche compiti di Consultore presso la Sacra Congregazione per il Clero (di cui era segretario del 1986 al 1991) e la Sacra Congregazione per i Sacramenti. Nominato Arcivescovo titolare di Caorle (19 dicembre 1986), riceveva l’ordinazione episcopale in San Pietro da Giovanni Palo II, il 6 gennaio 1987. Il 2 giugno 1991 era nominato membro del Supremo Tribunale della Segnatura, divenendone Pro Prefetto il 2 aprile 1992. Nel 1993 entrava pure a far parte, quale membro, della Commissione per la Chiesa dell’Europa dell’Est.

Il sabato 26 novembre 1994, riceveva da Giovanni Paolo II la berretta cardinalizia, in quello che è stato definito “il più grande Concistoro del Pontificato di Papa Woytila”. Infatti ben trenta nuovi cardinali erano aggregati quel giorno al Sacro Collegio, dove Agustoni entrava quale cardinale diacono. Gli veniva assegnata la chiesa dei Santi Urbano e Lorenzo a Prima Porta in Roma. Diventava quindi Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura, lasciando successivamente questo incarico per raggiunti limiti di età, ma rimanendone comunque membro. E’ stato inoltre membro della Congregazione per i Vescovi e di quella per l’Educazione cattolica. Ha pure fatto parte del Consiglio Pontificio per i Testi legislativi e dell’Ufficio per l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Tutti compiti in seguito lasciati per età, conservando il titolo di Prefetto emerito della Segnatura Apostolica.

(Red)