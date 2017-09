Si è spento l'ex primate inglese Murphy O'Connor

È morto all'età di 85 anni il cardinale Cormac Murphy-O'Connor, arcivescovo emerito di Westminster e già primate cattolico d'Inghilterra e Galles. Lo riportano oggi con grande evidenza i media del Regno Unito. Il presule, malato da tempo, era stato ricoverato in ospedale.

Nato nel 1932 nella cittadina inglese di Reading da genitori irlandesi, Murphy-O'Connor era stato indicato come titolare della sede episcopale di Westminster da Giovanni Paolo II nel 2000 e nel 2001 era stato creato cardinale. Nel 2009 Benedetto XVI ne aveva poi accettato la rinuncia per ragioni di età.

È stato il primo arcivescovo cattolico a recitare un'orazione funebre per un componente della famiglia reale britannica, la principessa Margaret, nonché il primo sacerdote cattolico a tenere un sermone di fronte a una sovrana inglese (capo della Chiesa separata anglicana) dal 1688. Elisabetta II nel 2010 gli aveva offerto persino un seggio alla Camera dei Lord, cosa inedita per un prelato della Chiesa di Roma, ma egli aveva declinato pur esprimendo gratitudine.

(ATS)