"Sì, temo una guerra nucleare"

Ha preso il via questa mattina il 22mo Viaggio Apostolico di papa Francesco in Cile e Perù, con il decollo del B777 dell'Alitalia da Roma per Santiago del Cile, dove dovrebbe atterrare attorno alle 20 (ora locale).

Il simbolo della tragedia della guerra

Alla partenza, il Pontefice ha fatto distribuire ai 70 giornalisti al seguito una foto scattata a Nagasaki dopo l'esplosione atomica del '45, con sul retro la sua scritta "Frutto della guerra". "Questa immagine l'ho trovata per caso", ha poi spiegato, salutando i cronisti. "È un bambino con il suo fratellino sulle spalle che aspetta il suo turno davanti al crematorio a Nagasaki dopo la bomba. Mi ha commosso quando l'ho vista. Ho pensato di farla stampare e condividerla perché un'immagine del genere commuove più di mille parole. E l'ho voluta condividere con voi".

Già nei giorni scorsi l'Osservatore romano ne aveva dato notizia. Si tratta dell’istantanea, scattata dallo statunitense Joseph Roger O’Donnell, inviato dopo le esplosioni nucleari nelle due città giapponesi, Hiroshima e Nagasaki. Appaiono due bambini: uno sembra dormire sulle spalle dell’altro. In realtà è morto. Suo fratello, con un volto da cui traspare una dignitosa sofferenza, sta aspettando che venga cremato.

"Sì, ho davvero paura"

Rispondendo in seguito alla domanda di una giornalista relativa alla sua paura reale di una guerra nucleare, Francesco ha espresso il suo timore effettivo: "Sì ho davvero paura. Siamo al limite. Basta un incidente per innescare la guerra. Di questo passo la situazione rischia di precipitare. Quindi bisogna distruggere le armi, adoperarci per il disarmo nucleare".

"Buon viaggio"

Infine, durante il breve saluto ai cronisti, il Pontefice li ha ringraziati per il lavoro lungo e impegnativo che li aspetta, ma ha affermato che per il Cile "non sarà tanto difficile, perché ho studiato lì un anno, ho tanti amici, lo conosco bene". Invece - ha aggiunto il Pontefice – "il Perù lo conosco meno. Ci sono andato solo due o tre volte per convegni e incontri".

(Red/Ats/Vatican News)