"Siate contributo all'armonia della società"

Papa Francesco si è rivolto oggi ai "fedeli cattolici in Cina", invitandoli "all'incontro e al dialogo" e incoraggiandoli ad offrire il loro "contributo per la comunione tra i credenti e per l'armonia dell'intera società". Un chiaro messaggio distensivo verso le autorità di Pechino, con cui è aperto il dialogo per risolvere la spinosa questione della nomina dei vescovi e, in prospettiva, anche per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche.

"Il prossimo 24 maggio ci uniremo tutti spiritualmente ai fedeli cattolici in Cina, nella ricorrenza della Beata Vergine Maria 'Aiuto dei Cristiani', venerata nel santuario di Sheshan a Shanghai", ha detto il Pontefice al termine del Regina Caeli in Piazza San Pietro. "Ai cattolici cinesi dico: alziamo lo sguardo a Maria nostra Madre, perché ci aiuti a discernere la volontà di Dio circa il cammino concreto della Chiesa in Cina e ci sostenga nell'accogliere con generosità il suo progetto d'amore", ha proseguito. "Maria - ha quindi aggiunto - ci incoraggia ad offrire il nostro personale contributo per la comunione tra i credenti e per l'armonia dell'intera società". "Non dimentichiamo di testimoniare la fede con la preghiera e con l'amore - ha concluso Francesco -, mantenendoci aperti all'incontro e al dialogo, sempre".

Il Papa ha voluto così ribadire che in Cina la Chiesa e il Vaticano non hanno mire politiche ma solo intenti spirituali e che vogliono anche contribuire al benessere e alla concordia generali. Il "dialogo" su cui ha messo l'accento il Papa, oltre che con le autorità di governo, vale anche tra le componenti divise della Chiesa in Cina, cioè quella "sotterranea", tuttora perseguitata, che riconosce l'autorità papale, e l'Associazione Patriottica dei Cattolici cinesi, fedele al governo di Pechino.

Sempre al Regina Caeli, Bergoglio ha lanciato un appello per il suo amato Centrafrica, nella cui capitale Bangui aprì un anno e mezzo fa il Giubileo della Misericordia. "Giungono purtroppo notizie dolorose dalla Repubblica Centrafricana, che porto nel cuore, specialmente dopo la mia visita del novembre 2015", ha affermato. "Scontri armati hanno provocato numerose vittime e sfollati, e minacciano il processo di pace", ha proseguito. "Sono vicino alla popolazione e ai vescovi e tutti coloro che si prodigano per il bene della gente e per la pacifica convivenza - ha detto ancora il Pontefice -. Prego per i defunti e i feriti e rinnovo il mio appello: tacciano le armi e prevalga la buona volontà di dialogare per dare al Paese pace e sviluppo".

(Ats)